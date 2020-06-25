Правозахисники звернулися до ОБСЄ через блокування українських медіа в анексованому Криму

Станом на червень 2020 року Росія «не тільки продовжує, але й посилює системні блокування мовлення незалежних українських медіа в Криму», повідомила на проведеному у Відні онлайн-засіданні ОБСЄ член «Кримської правозахисної групи» Ірина Сєдова.

За її словами, дії Росії істотно обмежують доступ до інформації незалежних українських онлайн-медіа та ФМ-радіостанцій для жителів анексованого Криму. Також в умовах пандеміїкоронавірусу така політика Росії в Криму ще більше ускладнює ситуацію, позбавляючи людей доступу до незалежної інформації про ситуацію з коронавірусом в Україні, від якої може безпосередньо залежати життя і здоров’я людей.

«Через це Кримська правозахисна група звертається до представників країн-учасниць ОБСЄ з проханням посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова в Криму. А також щоб Російська Федерація припинила порушувати низку зобов’язань перед іншими країнами-учасницями ОБСЄ», – цитує Ірину Сєдову «Кримська правозахисна група».

За даними правозахисників, в анексованому Криму погіршилася ситуація з прийомом українського FM-радіосигналу. Так, в червні сигнал українських FM-радіостанцій чути тільки в 5 з 19 населених пунктів.

Росія припинила мовлення українських ЗМІ на захоплених нею територіях України. Українські засоби масової інформації постійно шукають способи передачі свого сигналу для аудиторії на непідконтрольних Києву територіях.