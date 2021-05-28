Кримського татарина і релігійного діяча оштрафували в Криму, бо він буцімто «не повідомив про злочин» – активісти

Підконтрольний Кремлю Судакський міський суд 28 травня оштрафував кримськотатарського активіста Рідвана Умерова на 30 тисяч рублів (понад 11 тисяч гривень за звинуваченням стосовно «неповідомлення про злочин». Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«З цим рішенням я не згоден і вважаю це тиском не тільки на мене, а й на весь народ», – заявив об’єднанню сам Рідван Умеров.

Днем раніше в Судаку російський прокурор зажадав визнати винним Рідвана Умерова за статтею про «неповідомлення про злочин» і призначити йому штраф у 50 тисяч рублів. За аналогічною справою проходять ще декілька кримських татар, двох із них вже визнали винними і призначили штрафи: Айдеру Кадирову – 30 тисяч рублів, Енверу Топчі – 40 тисяч.

Підконтрольний Кремлю Судакський міський суд ще 15 лютого розпочав розгляд по суті справи проти кримськотатарського активіста і релігійного діяча Рідвана Умерова. Російські слідчі заявляли, що в 2015 році у соцмережі «ВКонтакте» Рідван Умеров буцімто листувався з членом угруповання «Ісламська держава». Умеров назвав справу проти нього тиском.