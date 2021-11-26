В окупованому Криму затримали координатора «Кримської солідарності»

У Сімферополі біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду російські силовики затримали координатора «Кримської солідарності» Ділявера Меметова, повідомили у громадянському об’єднанні. Також повідомляється про затримання громадянського журналіста Абдулли Сейдаметова.

У контрольованому Москвою Кримському гарнізонному військовому суді розглядають апеляцію на вирок «другої бахчисарайської групи» у справі Хізб ут-Тахрір.

Підконтрольний Кремлю Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону 22 листопада продовжив термін утримання під арештом фігурантів «другої бахчисарайської групи» у «справі Хізб ут-Тахрір» – Ернеста Ібрагімова та Олега Федорова.

17 лютого в Криму відбулися масові обшуки у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі Криму. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров були доставлені в управління ФСБ Росії в Криму після проведення слідчих заходів за місцем проживання у їхніх будинках. Родичам слідчі ФСБ повідомили, що затриманих звинувачують за статтею 205.5 КК Росії.

Кримські татари звинувачуються у причетності до діяльності релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії й анексованому нею Криму, яка діє без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу.