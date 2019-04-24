Активісти привезли до Росії передачі для заарештованих кримських татар

Активісти з Криму привезли до російського Ростова-на-Дону і передали продукти і засоби гігієни кримським татарам, заарештованим під час масових обшуків 27 березня. Про це, як інформує проект Радіо Свобода Крим.Реалії, повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Вийшло передати близько 20 передач нашим кримським, обвинуваченим за статтею про тероризм. Народ не залишається осторонь, підтримує їх», – сказав один із активістів Арсен Якубов.

27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

29 березня заарештованих в Криму 23-х кримськотатарських активістів вивезли до Росії.