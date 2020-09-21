Кримський блогер Мемедемінов звільнився з російської колонії (+фото)

Громадянський журналіст, блогер і медіа-координатор громадянського руху «Кримська солідарність» Наріман Мемедемінов звільнився з колонії-поселення №8 у селищі Садковському Ростовської області.

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

Наріман Мемедемінов відбув увесь термін ув'язнення за звинуваченням у публічних закликах до терористичної діяльності. Зустрічати кримського блогера прибув також генеральний консул України Тарас Малишевський.

«Вихід Нарімана затягнувся на декілька годин. Ми приїхали о 9 ранку. Нарімана випустили тільки ближче до обіду. Наріман у хорошому настрої і в доброму гуморі. Потихеньку усвідомлює, що відбувається. Їдемо додому. Слава Богу, колонія позаду», – розповів Курбедінов.

Раніше Курбедінов повідомляв, що оскаржив рішення Бага'вского районного суду Ростовської області Росії про відмову в умовно-достроковому звільненні Нарімана Мемедемінова.

На початку червня 2020 року Мемедемінова етапували в колонію-поселення №8 у селищі Садковському Ростовської області.

У жовтні 2019 року суд засудив Мемедемінова до двох з половиною років ув'язнення в колонії-поселенні. Захист Мемедемінова заявив про намір подавати позов до Європейського суду з прав людини.

Низка українських правозахисних і медійних організацій закликали міжнародні організації та уряди країн Євросоюзу, США, Канади, Японії вимагати від Росії звільнення Мемедемінова.

Військовий апеляційний суд м. Власіха Московської області 14 травня залишив чинним вирок кримському блогеру, громадянському журналістові Наріману Мемедемінову за звинуваченням у публічних закликах до терористичної діяльності.

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням російського апеляційного суду.