Gazeta Wyborcza: польську криптобіржу Zondacrypto можуть контролювати члени Тамбовського ОЗУ

Одна з найвідоміших кримінальних структур Росії, Тамбовське організоване злочинне угруповання (ОЗУ), може контролювати польську криптовалютну біржу Zondacrypto, пише Gazeta Wyborcza з посиланням на службову записку Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Як повідомляє видання, у липні 2018 року представники Тамбовського ОЗУ придбали контрольний пакет акцій компанії BitBay (стара назва криптобіржі). За словами анонімних джерел газети, за угоду вони заплатили «двічі по кількадесят мільйонів євро». Після цього BitBay змінила назву на Zondacrypto.

За інформацією журналістів, члени ОЗУ діяли через польського бізнесмена, ім’я якого не називається, який раніше співпрацював із «мафією» на паливному ринку.

Тамбовське ОЗУ було засноване вихідцями з Тамбова Володимиром Кумаріним та Валерієм Ледовським і стало однією з найвпливовіших у Росії у 1990–2000-х роках. У той період «тамбовські» монополізували весь паливно-енергетичний сектор Санкт-Петербурга, зокрема скупили всі петербурзькі підрозділи «Сургутнафтогазу». Вже 2001 року з’явилася інформація, що ОЗУ могла бути пов’язана з Володимиром Путіним, який був віцемером Санкт-Петербурга у 1990-х.

У 2015 році агентство Bloomberg писало, що Тамбовське ОЗУ понад десять років мало підтримку «найближчих партнерів» президента Володимира Путіна. Агентство посилалося на інформацію мадридської прокуратури, яка з’ясувала, що члени угруповання у 1996 році переїхали до Іспанії для відмивання грошей, і там ними опікувалися соратники російського президента.

Zondacrypto – польська криптовалютна біржа, раніше відома під назвою BitBay, заснована Сильвестром Сушеком, який зник безвісти 2022 року. На початку квітня 2026 року портал money.pl повідомив, що у Zondacrypto розпочалися проблеми з ліквідністю: резерви біткоїнів нібито скоротилися на 99%, а користувачі стали повідомляти про ускладнення з виведенням коштів.

За інформацією Gazeta Wyborcza, понад 76 млн злотих (17,9 млн євро) з рахунків компанії нібито було переведено на іншу біржу, проте чинний президент Zondacrypto Пшемислав Краль відкинув ці повідомлення. При цьому польська прокуратура ініціювала кримінальну справу за статтями про шахрайство та відмивання грошей і повідомила, що розмір збитків у справі Zondacrypto наразі становить щонайменше 350 млн злотих (82,8 млн євро).

Як стало відомо польському виданню Onet, Краль відлетів до Ізраїлю, громадянином якого, як стверджують журналісти, є. Next.gazeta.pl повідомила, що вся рада директорів компанії подала у відставку.

17 квітня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в результаті діяльності біржі могли постраждати близько 30 тисяч людей, і звинуватив Zondacrypto у спонсоруванні «політичних та громадських заходів у Польщі», включно з політиками партії «Право і справедливість», яка раніше була при владі, а також ультраправої «Конфедерації». Також він заявив, що біржа фінансувала конференцію правих політиків CPAC у Жешуві в березні 2025 року, за п’ять днів до президентських виборів. Про це Туск повідомив у парламенті перед голосуванням про подолання президентського вето, критикуючи дії Кароля Навроцького: за останні пів року президент Польщі двічі заблокував спроби уряду запровадити регулювання ринку криптоактивів.