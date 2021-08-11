Очільник київської поліції Крищенко подав у відставку

Начальник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку, і 10 серпня його задовольнили.

«Більше ніж п’ять із половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто – успіхів», – написав Крищенко у фейсбуці вранці 11 серпня.

Причину такого рішення він не навів.

Раніше про те, що Крищенко йде у відставку, повідомляли ЗМІ. Офіційно у Нацполіції це не підтверджували.