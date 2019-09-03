У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблим на Донбасі 34-річним бійцем-земляком

3 вересня в Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблим на Донбасі бійцем-земляком. Відповідне розпорядження підписав міський голова Юрій Вілкул.

За інформацією з мерії Кривого Рогу, смертельне поранення 34-річий Павло Чумак, старший механік-водій 24-ї окремої механізованої бригади, отримав 30 серпня неподалік села Єлизаветівка Донецької області.

Цього дня у пам’ять про земляка, а також про інших українських військових, загиблих на Донбасі, в місті приспустили державні прапори України на будівлях органів влади, підприємств та організацій, скасували розважальні заходи.

Павло Чумак народився і виріс у Кривому Розі, здобув професію токаря у Криворізькому професійно-технічному ліцеї.

Прощання із загиблим відбулось в Свято-Троїцькому храмі ПЦУ. Його поховали на Новокраматорівському цвинтарі міста.

За даними Книги пам’яті, станом на 18 березня2019 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 457.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.