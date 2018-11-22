В Управлінні виконання покарань прокоментували інцидент в Криворізькій колонії

Інцидент з невстановленими особами в Криворізькій колонії не носив характеру штурму, потерпілих та матеріальних збитків немає. Про це Радіо Свобода повідомили в четвер в Південно-східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації у відповіді на інформаційний запит.

За інформацією управління, інцидент стався 15 листопада. До пропускного пункту Криворізької установи виконання покарань №3 прибуло п’ятеро невстановлених людей, які представилися активістами та журналістами і вимагали пропустити їх на територію закладу. Тривалий час ці особи відмовлялись пред’являти документи, а потім, коли пред’явили, відмовлялись надати їх для огляду та реєстрації. Надані документи не давали підстав для допуску цих осіб на територію, і їм відмовили в допуску.

«Вимогами невстановлених осіб були: зустріч з ув’язненими та засудженими, прізвищ та імен ув’язнених та засуджених особи не називали. Коли невстановлені особи почали порушувати громадський спокій та розмовляти на підвищених тонах, було повідомлено на «гарячу» лінію Національної поліції», – зазначили в Південно-східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації.

За інформацією відомства, «жодних дій, які носили характер штурму, не було виявлено», кримінальне провадження не відкривалось, потерпілих та матеріальних збитків не було.

Минулого тижня в Кривому Розі група чоловіків блокувала виїзд з Криворізької установи виконання покарань №3 і намагалась прорватись всередину будівлі. За даними поліції, співробітникам закладу й поліції вдалось не допустити людей у будівлю й уникнути порушень громадського порядку.

За даними місцевих ЗМІ, чоловіки вимагали покращення умов утримання в закладі. За іншою версією, вони вимагали звільнити свого товариша. Місцеві ЗМІ також повідомляли про «штурм» в’язниці. ​