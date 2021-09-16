У Кривому Розі вдруге пошкодили пам’ятник українським військовим, загиблим під Іловайськом. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив один з ініціаторів його створення, екскуратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник.

За його даними, невідомі виламали та вкрали гільзи для квітів, встановлені біля підніжжя монумента. Сам пам’ятний хрест цілий.

За словами Миколи Колесника, наразі він вирішує питання, щоб зробити стилізовані гільзи з граніту – аби латунь не приваблювала вандалів.

Пам’ятник загиблим на Донбасі «Іловайський хрест» відкрили в серпні минулого року. На створення монументу пішло понад два роки. Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи.

У серпні 2020 року стало відомо про його пошкодження: тоді невідомі також виламали гільзи.

Раніше, у травні 2020 року, у Кривому Розі чоловіка, який обмалював пам’ятник жертвам Голокосту, засудили до трьох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік. Винним був визнаний уродженець Кривого Рогу, який має на утриманні малолітнього сина й працює на заводі. Чоловік визнав свою провину й уклав угоду про визнання винуватості з прокуратурою.