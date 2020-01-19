Посол Ізраїлю заявляє про осквернення пам’ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі

Невідомі замалювали фарбою текст на пам’ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі, повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон 19 січня.

Він звернув увагу на те, що пошкоджений пам’ятник розташований неподалік від дому батьків президента України Володимира Зеленського.

«За кілька днів до вшанування Міжнродного дня пам’яті жертв Голокосту пам’ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі, що неподалік від дому батьків президента Зеленського, був пошкоджений вандалами. Сподіваюся, правосуддя візьме гору», – прокоментував дипломат, оприлюднивши фото пам’ятника.

У поліції Кривого Рогу підтвердили, що зареєстрували цю подію. Рішення щодо порушення провадження буде ухвалене, коли поліція з’ясує всі обставини, повідомила Радіо Свобода речниця Криворізького управління Нацполіції.

14 січня Міністерство закордонних справ України заявило, що збереження історичної пам’яті про трагедію Голокосту в Україні і відновлення історичної справедливості і надалі «залишатимуться важливими напрямами державної політики України».

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Таким чином Київ відреагував на заяву МЗС Ізраїлю, яке звинуватило Україну у «вшануванні» людей, «відповідальних за вбивство євреїв під час Голокосту».