У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими через різанину на вулиці

У Кривому Розі Дніпропетровської області 9 листопада оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок кривавої різанини на вулиці, яка сталася у суботу. Як повідомляє пресслужба Криворізької міськради, відповідне розпорядження підписав мер міста Юрій Вілкул.

«Ми глибоко співчуваємо близьким та рідним загиблих та постраждалих у цій кривавій різанині. Важко повірити, що таке трапилося у нашому місті. Це жахливо й неприпустимо. Переконані, що злочинець отримає справедливе й найтяжче покарання», – сказав Вілкул.

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7 листопада у Металургійному районі Кривого Рогу чоловік на вулиці напав із ножем на випадкових перехожих, в результаті чого постраждали 10 людей. Внаслідок поранень загинули двоє чоловіків, 8 людей з пораненнями були госпіталізовані.

Правоохоронці затримали нападника. Ним виявився місцевий 37-річний житель. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство.