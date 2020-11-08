Вбивство двох людей у Кривому Розі: нападнику повідомили про підозру

Чоловіку, який напав із ножем на перехожих у Кривому Розі, повідомили про підозру, заявляє Офіс генерального прокурора 8 листопада.

Згідно з повідомленням, процесуальне керівництво здійснює Криворізька місцева прокуратура №3.

«Громадянину, який в суботу напав на людей на вулиці, повідомлено про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство (частина 2 статті 115 та частина 2 статті 15, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

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Кваліфікація «вбивство двох або більше осіб» передбачає від 10 до 15 років ув’язнення або ж довічний термін у разі визнання обвинуваченого винним.

Наразі, за повідомленням прокуратури, чоловік затриманий, запобіжний захід йому ще не обрали.

Напередодні поліція повідомила, що в Кривому Розі нападник із ножем зарізав двох людей і вісьмох поранив, його затримали.