У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблим на Донбасі бійцем

У Кривому Розі 30 червня оголошене днем жалоби через загибель на Донбасі земляка, військового Андрія Гонаря. Відповідне розпорядження підписав міський голова Костянтин Павлов.

У день жалоби в місті приспустили прапори на будівлях влади й підприємств, обмежили розважальні та спортивні заходи.

Старший водій мотопіхотної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар загинув 26 червня під Пісками. Командування операції Об’єднаних сил повідомило, що того дня біля Пісків підтримувані Росією бойовики двічі вели вогонь із мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Боєць загинув від численних осколкових поранень. Того дня був останній день його контракту.

Сержант Андрій Гонар служив на Донбасі з 2015 року. До початку війни він працював водієм на різних підприємствах міста.

51-річний чоловік був батьком трьох дітей.

Сьогодні бійця поховають у рідному місті, на Центральному кладовищі.