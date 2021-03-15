У Кривому Розі невідомі пошкодили пам’ятник жертвам Голодомору

Поліція Кривого Рогу проводить перевірку за фактом пошкодження меморіалу жертвам Голодомору і політичних репресій у Центрально-Міському районі міста. Про це Радіо Свобода повідомила речниця поліції Кривого Рогу Оксана Лєсонєн.

За її даними, невідомі залишили на пам’ятнику написи. Також на стелі помітний слід від підпалу.

Після з’ясування обставин події поліцейські ухвалять рішення про кваліфікацію злочину.

Раніше, у травні 2020 року, у Кривому Розі чоловіка, який обмалював пам’ятник жертвам Голокосту, засудили до трьох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік. Винним був визнаний уродженець Кривого Рогу, який має на утриманні малолітнього сина й працює на заводі. Чоловік визнав свою провину й уклав угода про визнання винуватості з прокуратурою.