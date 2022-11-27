Ракетні удари по Кривому Розі – влада повідомила про «серйозні руйнування»

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про два ракетні удари по місту.



«Кривий Ріг. Два ракетні удари. Влучення в об'єкт транспортної інфраструктури. Руйнування значні. Наслідки з'ясовуються», – написав він у телеграмі.

Голова Дніпропетровської ОВА у телеграмі повідомив, що внаслідок ударів у Кривому Розі є «серйозні руйнування».

За його даними, російські війська вночі не обстрілювали Криворізький район, проте «Градами» та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару знову обстрілювали Нікопольщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.