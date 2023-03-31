До КС надійшло подання щодо конституційності угоди з РФ про перебування в Україні Чорноморського флоту

До Конституційного суду надійшло подання щодо відповідності Конституції угоди з Росією про перебування Чорноморського флоту РФ на території України, повідомила пресслужба КСУ.

«До Конституційного суду України 31 березня 2023 року надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої законом України від 27 квітня 2010 року №2153-VI «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з перебування флоту Російської Федерації на території України», – йдеться у повідомленні.

В КСУ пояснили, що суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оскаржувана угода не відповідає частині сьомій статті 17 Основного закону України, а також стверджує, що вказана угода суперечить принципам гарантування національної безпеки.

«Крім того, народні депутати України зазначають про відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту. А отже, на думку суб’єкта права на конституційне подання, є підстави для визнання Угоди неконституційною», – повідомили в суді.

21 квітня 2010 року у Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і РФ, згідно з якою строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на п’ять років. Низка українських та західних експертів зазначили, що ці події в подальшому сприяли анексії Криму.

У межах розслідування справи щодо підписання «харківських угод» про підозру у вчиненні держзради було повідомлено Януковичу і колишнім прем’єр-міністру Миколі Азарову, міністру закордонних справ Костянтину Грищенку, міністру юстиції Олександру Лавриновичу та міністру оборони Михайлу Єжелю.