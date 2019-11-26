КСУ розглядає зміни до Конституції про дострокове позбавлення депутатів мандата

Конституційний суд України розглядає справу про відповідність законопроєкту №1027 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата вимогам статей 157 та 158 Основного закону. Згідно з порядком денним, засідання розпочалося о 10:00

Суддею-доповідачем у справі є Сергій Головатий, повідомляє «Укрінформ». На засіданні також присутні постійний представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря, представник Президента у КСУ Федір Веніславський.

Законопроєкт №1027 «Про внесення змін до ст. 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)» зареєстрований у Верховній Раді 29 серпня 2019 року. 2 вересня Комітет Ради із питань правової політики рекомендував парламенту включити його в порядок денний другої сесії і направити на розгляд Конституційного суду.

Законопроєктом пропонується вдосконалити перелік підстав та окремі елементи механізму дострокового припинення повноважень народних депутатів. Зокрема, визначено, що у разі складення повноважень за особистою заявою повноваження народного депутата України припиняються з моменту оголошення ним такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради.

Новими підставами дострокового припинення повноважень народного депутата визначено оголошення його померлим, встановлення судом факту неособистого голосування у Верховній Раді, а також відсутність його без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради та/або засідань парламентського комітету, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії.

Пропонується механізм дострокового припинення повноважень народного депутата за зазначеними підставами. Так, у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, відсутності народного депутата без поважних причин на третині пленарних засідань ВР та/або засідань парламентського комітету повноваження народного депутата припиняються достроково за рішенням Верховного суду.

Також у разі смерті народного депутата його повноваження припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, без ухвалення рішення Верховною Радою

Окрім того, законопроєктом передбачається, що в разі оголошення народного депутата померлим його повноваження припиняються з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Раніше Конституційний суд визнав таким, що не відповідає вимогам ч.1 ст. 157 Конституції, запропонований президентом законопроєкт №1016 стосовно внесення змін до ст. 85 і 101 Основного Закону щодо уповноважених Верховної Ради України.