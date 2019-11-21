КСУ визнав неконституційним законопроєкт Зеленського про уповноважених ВРУ

Конституційний суд України визнав таким, що не відповідає Конституції, внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про внесення змін до статті 85 і 101 Основного закону щодо уповноважених Верховної Ради.

Як йдеться у висновку, запропоновані законопроєктом зміни до Конституції передбачають запровадження нового виду парламентського контролю, який може «вийти за межі контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та потенційно може становити ризик надмірного втручання парламенту через уповноважених за додержанням Конституції України і законів у різні сфери суспільних відносин без дотримання балансу приватних і публічних інтересів, зокрема у підприємницьку діяльність, у діяльність інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а отже, може призвести до порушення та обмеження прав і свобод людини і громадянина».

«Конституційний суд України застерігає від запровадження такого контролю за додержанням Конституції, який суперечитиме Конституції України та може спричинити юридичну невизначеність, оскільки це є несумісним із принципом верховенства права – однією з основоположних гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина. Для людини і громадянина така невизначеність є загрозою сваволі з боку органів публічної влади та їх посадових осіб», – йдеться у висновку.

КСУ постановив, що законопроєкт не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції. У ній йдеться про те, що Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Висновок КСУ є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржений, йдеться в повідомленні суду.

Зеленський вніс до парламенту згаданий законопроєкт у серпні як невідкладний. «Метою запропонованих законопроєктом змін є забезпечення ефективного механізму парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина в Україні», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

3 вересня Верховна Рада направила документ до КСУ.