Представниця парламенту в КСУ: суд почав розглядати реформу районів

Представниця Верховної Ради України в Конституційному суді України Ольга Совгиря повідомила, що суд відкрив конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-ІХ.

Ідеться про конституційне подання 49 народних депутатів України від 20 жовтня 2020 року, додала вона.

У її повідомленні не уточнено, коли була ухвалена ця ухвала КСУ. На сайті суду вказано лише, що «ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження» в цій справі і «здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду».

Автори подання стверджують, що:

Оскарженою постановою змінено елементи територіального устрою, який може визначатися виключно законами; Здійснивши укрупнення окремих районів, Верховна Рада обмежила право на доступ до суду, бо «важливими елементами доступності суду як інституції є територіальна наближеність суду та стабільність судової системи»; Ухваленням оскарженої постанови Верховна Рада також створила правову невизначеність щодо територіальної юрисдикції місцевих судів.

У поданні також було заявлено клопотання про визнання провадження в цій справі невідкладним «із метою мінімізації наслідків, які можуть бути завдані постановою».

Верховна Рада України схвалила скорочення числа адміністративних районів в Україні втричі, з 490 до 136, 17 липня 2020 року. Новий адміністративний поділ викликав і схвалення, і критику. При цьому призначені на 25 жовтня того року місцеві вибори вже відбулися саме з урахуванням нового поділу на райони.