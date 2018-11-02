КСУ: відхилене подання про ринок землі не відповідало вимогам закону

Конституційний суд України відмовився розглядати депутатське подання про конституційність заборони на купівлю-продаж сільськогосподарських земель через те, що воно не відповідало вимогам закону. Про це мовиться в ухвалі суду, яку оприлюднили на сайті КСУ.

«У конституційному поданні не наведено обґрунтування тверджень щодо неконституційності положень пунктів 14, 15 розділу X «Перехідні положення» Кодексу (Земельного кодексу України – ред.), що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 3 статті 62 закону України «Про Конституційний суд України» – невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим цим законом», – мовиться в ухвалі Великої палати КСУ від 1 листопада.

Згадані положення Земельного кодексу передбачають фактичне продовження заборони на купівлю-продаж чи інше відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Читайте також: Ринок землі в Україні: різне бачення однієї проблеми​

Як мовиться в ухвалі КСУ, «суб’єкт права на конституційне подання, стверджуючи про неконституційність оспорюваних положень Кодексу, обмежився цитуванням положень частини першої статті 41 Конституції України, пунктів 14, 15 розділу X «Перехідні положення» Кодексу, навів практику Європейського суду з прав людини та юридичні позиції Конституційного суду України, не обґрунтувавши взаємозв’язку між змістом зазначених положень Кодексу та статті 41 Основного закону України».

Напередодні на сайті КСУ з’явилося коротке повідомлення про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 14, 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Але в ньому не було пояснено причин відмови.

Читайте також: В Україні опублікували базу даних про стан земельних ресурсів за останні два роки

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд чи Європейський суд із прав людини. Тим не менш, продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.