КСУ визнав неконституційною відповідальність суддів за «завідомо неправосудні» вироки

Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів щодо відповідності Конституції статті 375 Кримінального кодексу та визнав оспорювану статтю неконституційною, повідомляє у п’ятницю пресслужба КС про рішення, ухвалене напередодні.

«Автори клопотання наголошували, що сполучення слів «завідомо неправосудного» є оцінним, його зміст законодавчо не визначений, що не забезпечує передбачності застосування оспорюваної норми кодексу. На думку народних депутатів України, стаття 375 Кодексу суперечить принципу верховенства права, що порушує вимоги низки статей Основного закону України», – йдеться в повідомленні.

КСУ дійшов висновку, що у відповідній статті ККУ не встановлено критерії, за якими можна визначити, який вирок, ухвала або постанова є «неправосудними», а також не розкрито змісту сполучення слів «завідомо неправосудний», що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.

Судді також наголосили, що кримінальний закон має відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та прогнозованості. Юридична невизначеність статті 375 ККУ нівелює конституційні приписи стосовно незалежності суддів, вважає КСУ.

«Конституційний суд України встановив, що стаття 375 кодексу суперечить принципові верховенства права, а саме такому його елементові, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов’язковості судового рішення, а отже, суперечить частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 126, частині першій, пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України», – йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням КСУ, втрата чинності статті відкладається на шість місяців з дня ухвалення рішення. Верховна Рада має привести нормативне регулювання, встановлене цією статтею, у відповідність до Конституції та цього рішення.

Повідомляється, що рішення КСУ є обов’язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.