Протести на Кубі: США закликають Гавану «почути свій народ»

Президент США Джо Байден закликав комуністичну владу Куби почути вимоги демонстрантів, які попереднього дня, 11 липня, вийшли на вулиці, вимагаючи покласти край репресіям і бідності в цій країні.

«Ми підтримуємо кубинський народ і його гучний заклик до свободи і звільнення з-під тяжкого ярма пандемії і десятиліть репресій і економічних страждань, у які їх загнав авторитарний режим Куби», – мовиться в заяві Байдена.

«Сполучені Штати закликають кубинський режим почути свій народ і задовольнити його потреби в цей життєво важливий час, а не продовжувати збагачуватися далі», – додав президент США.

11 липня тисячі людей вийшли на вулиці міст Куби посеред найгіршої економічної кризи в цій комуністичній країні з часу занепаду Радянського Союзу і рекордного зростання захворюваності на COVID-19 із гаслами на кшталт «Геть диктатуру» чи «Свободу!»

Президент Куби Мігель Діас-Канель відповів закликом до прихильників комуністичної влади «подолати» демонстрантів у столиці Гавані, де демонстрація була найчисленніша. «Наказ віддано: революціонери – на вулиці!» – заявив він у телевізійному зверненні.

Він звинуватив у протесті США, які, за його словами, здійснюють «політику економічного задушення, щоб спровокувати суспільні заворушення в країні».

Кореспонденти міжнародних агентств повідомляли з Гавани, що силовики використовували для розгону демонстрантів подразливий і перцевий газ і пластикові труби замість кийків і нападали й на журналістів; на очах кореспондентів було затримано близько двох десятків людей, загальне ж число затриманих невідоме.

У США вже попереджали владу Куби вустами радника з національної безпеки Джейка Саллівана не переслідувати людей за участь у протестах.

Вашингтон десятиліттями виступав проти комуністичної влади на Кубі, зокрема за допомогою суворих обмежувальних заходів. За влади Барака Обами в відносинах між країнами настало потепління і йшлося й про можливу нормалізацію цих відносин, але 2017 року Дональд Трамп відновив суворі санкції.