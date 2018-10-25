Повінь на Кубані: підтоплені будинки, загинули дві людини

У Туапсинському районі Краснодарського краю Росії через повінь загинули дві людини, підтоплено будинки, є перебої з електро- і газопостачанням.

В кількох районах Краснодарського краю за шість годин випало більше місячної норми опадів. На багатьох ділянках припинели автомобільний і залізничний рух. Зокрема, зруйнований міст на дорозі між Сочі і Туапсе.

За інформацією "Інтерфаксу", в Туапсинському районі підтоплені понад 1240 будинків, у сусідньому Апшеронском районі – 714. Всього з Туапсинському і Апшеронского районів евакуйовано понад 360 осіб.

Для ліквідації наслідків паводків направлено 350 військовослужбовців Південного федерального округу, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.