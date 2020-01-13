На митниці вилучили 8 тисяч «кубиків Рубіка» через порушення авторського права – Нефьодов

На Одеській митниці вилучили вісім тисяч «кубиків Рубіка» через порушення авторського права, повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.

Він нагадав, що бренд британської «Rubik’s Brand Limited» випускає «офіційні» іграшки, які винайшов угорський скульптор Ерньо Рубік.

«Уповноважений представника правовласника надіслав до митниці висновок експертного дослідження, яким встановлено, що зазначені головоломки марковані знаком, який є настільки схожим, що його можна сплутати зі знаком, що належить компанії «Rubik’s Brand Limited», – написав Нефьодов.

За його словами, вартість оригінальних «кубиків Рубіка», які могли би бути витісненими з ринку контрафактом, становить понад 3 мільйоні гривень.