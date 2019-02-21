Рік по смерті Куціяка: у Словаччині вимагають довести розслідування до кінця

21 лютого минає рік від дня, коли були вбиті словацький журналіст Ян Куціяк і його подруга Мартіна Кушнірова. В оприлюдненій у річницю трагедії заяві журналісти Словаччини закликають не забувати про самовіддану працю свого колеги і вимагають довести розслідування трагічної події до кінця.

«Нам відомо, що в поліції, прокуратурі і прямо в уряді сиділи і далі сидять люди, які не хотіли Яна і журналістів захищати», – зазначено у заяві. «Ми довідались, що за Яном та іншими журналістами стежили, що готувались і дальші вбивства», – наголошують далі журналісти. Вони вимагають незалежного розслідування убивств і обіцяють з цієї своєї позиції не відступати.

«Ми не забули. Ми нікуди не відходимо. Все для Яна», – відзначають його колеги. Свої підписи під заявою поставили вже понад 350 журналістів, які представляють провідні ЗМІ країни.

Убивство відомого журналіста, який займався розслідуваннями корупційних схем і відкрито про це говорив і писав, а також його подруги, викликало у Словаччині хвилю багатотисячних демонстрацій. У результаті опору громадян, які дізналися про корупцію у найвищих ешелонах влади, відбулися зміни в цій ланці, зокрема, подав у відставку уряд прем’єра Роберта Фіцо й деякі інші найвищі посадові особи.

За інформацією поліції Словаччини, розслідування вбивств триває, досі четверо осіб звинувачені у вбивстві, ще 12 осіб затримано, також поліція повідомила, що під час проведених десятків обшуків було зібрано близько 800 слідів і відбитків

Як повідомляють словацькі ЗМІ, в першу річницю загибелі Яна Куціяка і його подруги Мартіни Кушнірової по всій країні відбудуться демонстрації й мітинги. У місті Кошіце на мітингу має виступити президент Словаччини Андрей Кіска, а також мати вбитої Мартіни Кушнірової – Златіца Кушнірова.