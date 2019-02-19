«Надзвичайна ситуація для економіки» Росії – Кудрін про арешт американського інвестора Калві

«Надзвичайною ситуацією» для російської економіки назвав затримання американського інвестора Майкла Калві голова Рахункової палати Росії Олексій Кудрін.

«Почув, що я поручився за Калві. Поки що ні. Інші шановані люди вже запропонували поручительство. Але хочу звернути увагу, що явно не виконується установка президента (Росії Володимира Путіна – ред.) не заарештовувати за економічні правопорушення. Оцінюю цю конкретну ситуацію як надзвичайну для економіки», – написав відомий російський економіст у мережі Twitter.

У російській столиці Москві за підозрою в шахрайстві наприкінці минулого тижня був затриманий засновник інвестиційної компанії Baring Vostok, громадянин США Майкл Калві. 16 лютого суд ухвалив тримати американця за ґратами до 13 квітня. Крім Калві, були затримані ще п’ятеро співробітників інвестиційної компанії.

Інвестиційний фонд підтвердив затримання своїх співробітників і зазначив, що «дії правоохоронних органів не пов’язані безпосередньо з діяльністю компанії Baring Vostok і інших портфельних компаній», а стосуються комерційного спору, пов’язаного з банком «Східний».

За даними російських інформагенцій, слідчий у суді заявив, що Калві підозрюють у розкраданні у банку «Східний» 2,5 мільярда рублів (це близько одного мільярда гривень – ред.) за допомогою схеми за участю Першого колекторського бюро.