Літо прийде в перших числах червня – синоптик

Літнього тепла можна очікувати вже на початку червня. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Літо сто відсотків буде і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів. Можна говорити, що не буде іншого літа, ніж спекотне, з великою кількістю днів з температурою від +25 до +30 і вище. Літо буде з грозами, локальним випадінням граду, зливами, шквалами», – наголосив синоптик.

Він додав, що період з великою кількістю опадів є благом для України.

«У нас був дуже сухий період, і дощі - це просто благо для України, нехай вони тривають. Згодом вони скінчаться: сьогодні - завтра у багатьох регіонах, спочатку центральні області і південні, потім північні і західні, будуть сильні дощі з кількістю опадів від 15 до 30 мм на добу. Це все нормально, компенсація дефіциту опадів, який був взимку і ранньою весною», – зазначив Кульбіда.

У четвер, 28 травня, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються значні дощі, вдень на Лівобережжі – грози, пориви вітру 15-20 м/с.