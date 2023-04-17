Голова МЗС України 17 квітня їде в Багдад

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 квітня відвідає столицю Іраку Багдад, повідомили напередодні в МЗС України.

Кулеба обговорить розвиток політичного діалогу, збільшення обсягів торгівлі та взаємодію в міжнародних організаціях, йдеться у повідомленні.

«Поїздка голови МЗС України на Близький Схід продовжує стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для української держави, бізнесу та громадян», – заявили в МЗС.

Речник МЗС Іраку Ахмад ас-Саххаф заявив, що візит Кулеби спрямований на зміцнення двосторонніх відносин й обговорення шляхів вирішення різних регіональних і міжнародних проблем.

У Багдаді Кулеба матиме переговори із прем’єр-міністром Мухаммадом Ас-Судані й віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

У липні президент України Володимир Зеленський призначив спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.