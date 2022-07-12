Зеленський призначив нового спецпредставника України з питань Близького Сходу й Африки

Президент України Володимир Зеленський призначив спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки. Про це йдеться в указі, який Офіс президента оприлюднив 12 липня.

«На зміну статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2011 року № 618/2011 «Про Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки» (зі змінами, внесеними Указами від 28 грудня 2012 року № 759/2012 та від 12 березня 2014 року № 287/2014) призначити Субха Максима Алійовича Спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки», – йдеться в документі.

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Максим Субх – дипломат та історик, із 2018 по 2022 року він був Надзвичайним і Повноважним послом України в Алжирі. З червня 2021-го він також був послом у Мавританії за сумісництвом.

У червні Зеленський анонсував призначення нового спецпредставника з питань Африки у зверненні до Бюро асамблеї Африканського Союзу.