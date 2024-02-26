Кулеба просить українців за кордоном повернутися та «допомогти у війні з Росією»

Громадяни України, які виїхали за кордон від початку повномасштабної війни з Росією, «мають повернутися додому», зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню The Irish Times.

«Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому», – наголосив Кулеба.

За словами міністра, він розуміє, що «деякі люди не можуть мати можливість повернутися через стан здоров’я чи інші обставини».

«Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися та допомогти Україні боротися та вижити своїм безпосереднім особистим внеском», – додав глава МЗС.

Всього від початку повномасштабного вторгнення Росії, з України виїхало понад 6 мільйонів громадян.