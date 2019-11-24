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24 листопада 2019, Київ 23:55
Новини | Події

Дитячий омбудсмен Кулеба повідомив, що після ДТП перебуває із синами в лікарні

Кулеба: наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва

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Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що перебуває в лікарні разом зі своїми синами після дорожньо-транспортної пригоди.

«Дякую всім, хто турбується про моє здоров‘я та здоров‘я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння. Дякую вам за підтримку. Наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва», – написав Кулеба.

24 листопада дитячий омбудсмен потрапив у ДТП у селищі Чабани під Києвом. За даними поліції, унаслідок інциденту постраждав Кулеба, два його сини та водій іншої машини. 10-річний хлопчик потрапив до реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).

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