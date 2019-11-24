Геращенко: дитячий омбудсмен Кулеба перебуває в лікарні після ДТП

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба перебуває у важкому стані після дорожньо-транспортної пригоди, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

За його словами, ДТП сталася о 13:30 у селищі Чабани під Києвом.

Він стверджує, що житель села Гатне 1998 року народження на мікроавтобусі Volkswagen зіштовхнувся з автомобілем Toyota Кулеби. Водночас на відео видно, що Toyota виїхала на перехрестя на червоний сигнал світлофора.

«У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано)», – написав Геращенко.

У грудні 2014 року п’ятий президент України Петро Порошенко призначив Миколу Кулебу своїм уповноваженим з прав дитини. У червні 2019 року Кулебу повторно призначив на посаду шостий президент України Володимир Зеленський.