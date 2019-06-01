Зеленський повторно призначив Кулебу уповноваженим з прав дитини

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу на посаду уповноваженого з прав дитини.

«Призначити Кулебу Миколу Миколайовича Уповноваженим Президента України з прав дитини», – йдеться в указі, оприлюдненому 1 червня.

Микола Кулеба вже обіймає цю посаду з грудня 2014 року. Згідно з законом, термін його повноважень – п’ять років, тож мав добігти кінця наприкінці 2019 року.

При цьому повноваження дитячого омбудсмена не припиняються у зв’язку з розпуском Верховної Ради, завершенням терміну її повноважень або запровадженням військового стану.

Кулеба подякував за рішення президента та оприлюднив фотографію зі спільної зустрічі.

«Разом із Володимиром Зеленським обговорили болючі проблеми дітей та можливості їх вирішення, створення державної політики, пріоритетом якої є реалізація прав дитини та підтримка сім’ї», – повідомив він.

Посаду Уповноваженого з прав дитини в Україні створили у 2011 році.