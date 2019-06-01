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01 Червень 2019, Київ 11:08
Новини | Суспільство

Світ відзначає Міжнародний день захисту дітей

Учні однієї зі шкіл в Ужгороді святкують за солодким столом початок нового навчального року після урочистої лінійки з нагоди 1 вересня

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1 червня низка країн світу відзначає Міжнародний день захисту дітей. Свято вперше було засноване у 1925 році на Світовій конференції за добробут дітей у Женеві, Швейцарія, учасники якої проголосили необхідність соціального захисту прав дітей.

Дату 1 червня також ухвалив конгрес Жіночої міжнародної демократичної федерації у листопаді 1949 року, відтак вперше її відзначали у 1950 році.

Окрім того, Міжнародний день дітей відзначають 20 листопада – така рекомендація Організації Об’єднаний Націй.

День захисту дітей: як війна на Донбасі позбавляє дитинства
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День захисту дітей: як війна на Донбасі позбавляє дитинства

Через збройний конфлікт на сході України права сотень тисяч дітей уже понад 5 років продовжують порушуватися щодня. Окремі історії дітей із Донбасу – у добірці Радіо Свобода до Міжнародного дня захисту дітей.

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