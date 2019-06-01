Світ відзначає Міжнародний день захисту дітей

1 червня низка країн світу відзначає Міжнародний день захисту дітей. Свято вперше було засноване у 1925 році на Світовій конференції за добробут дітей у Женеві, Швейцарія, учасники якої проголосили необхідність соціального захисту прав дітей.

Дату 1 червня також ухвалив конгрес Жіночої міжнародної демократичної федерації у листопаді 1949 року, відтак вперше її відзначали у 1950 році.

Окрім того, Міжнародний день дітей відзначають 20 листопада – така рекомендація Організації Об’єднаний Націй.