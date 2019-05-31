СММ ОБСЄ повідомляє про обстріли Горлівки: поранено жінку й дитину

Незаконні збройні угруповання на Донбасі обстрілюють окуповані населені пункти і звинувачують у цьому Збройні сили України. Такі дані української сторони Спільного центру контролю і координації, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Зокрема в штабі наводять дані Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо обстрілу вулиці в окупованій Горлівці 30 травня, внаслідок якої поранень зазнали кілька цивільних осіб.

«Під час перебування у даному будинку № 13 по вулиці Покидька спостерігачі бачили жінку (30 років) та дівчинку (5 років) з порізом над її лівою бровою. За словами жінки, пізно ввечері 27 травня вся сім’я була вдома, коли ззовні пролунав вибух. Вона розповіла, що на момент вибуху у вітальні перебувала її свекруха, яка внаслідок обстрілу отримала поранення голови, плеча та руки і її того ж вечора доправили до лікарні у місті Горлівка. Окрім того жінка зазначила, що її доньку, яка випадково порізалася друзками скла з дверей вітальні доправили до лікарні наступного вечора, через тривалий стресовий стан після інциденту», – йдеться в звіті СММ.

У штабі ООС стверджують, що обстріл не могли вести з позицій ЗСУ.

«При детальному вивчені топографічного положення пошкодженого будинку відносно сусідніх в населеному пункті Горлівка, відстані до позицій Збройних Сил України та збройних формувань Російської Федерації, а також вказаного напрямку з якого вівся обстріл, стає очевидним той факт, що дані пошкодження могли стати наслідком лише стрільби з позицій окупаційних військ РФ», – стверджують у штабі.

Крім того, штаб повідомляє про вісім обстрілів позицій ЗСУ з боку бойовиків, зокрема поблизу Мар’їнки, Водяного і Авдіївки.

Своєю чергою, бойовики незаконних збройних угруповань звинувачують ЗСУ як у обстрілі житлового будинку в Горлівці, так і загалом в порушеннях режиму тиші.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.