У Києві відбулась прем’єра вистави, де актори – ветерани бойових дій і волонтери

У Києві 30 травня відбулась прем’єра вистави «Дванадцята ніч, або що захочете» (мовою оригіналу) за п’єсою Вільяма Шекспіра у постановці єдиного в Україні ветеранського театру Project W Veterans, Volunteers and William.

У складі трупи – ветерани бойових дій на Донбасі, члени їхніх родин, волонтери, які близько року готували виставу за п’єсою Шекспіра, опанувавши для цього англійську мову й акторську майстерність.

Проект створення ветеранського театру ініціювали громадська благодійна організація Eieos-Ukraine та Ігор Касьян, учасник бойових дій і засновник школи вивчення англійської мови.

Як повідомив Касьян у розмові з Радіо Свобода, завданням проекту є «показати суспільству ветеранів нинішньої війни, як творчих людей і людей, здатних долати труднощі завдяки своїй праці та наполегливості».

Участь у подібних проектах учасників бойових дій розглядають як своєрідну мистецьку реабілітацію.

Режисером постановки став заслужений артист України Олексій Гнатковський, художнім керівником – народний артист України, директор Івано-Франківського драматичного театру Ростислав Держипільський. Обидва долучились до проекту на волонтерських засадах.

У планах ветеранського театру – гастролі в Україні і за кордоном та участь у театральних фестивалях.