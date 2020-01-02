Росія не потрібна на першому етапі формування міжнародного формату для обговорення Криму – Кулеба

Росія не потрібна на першому етапі формування міжнародного формату для обговорення питання анексованого нею Криму, заявив віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наразі існує лише два формати. Перший – це міжнародні організації, «коли ООН ухвалює резолюції, ЮНЕСКО теж ухвалює резолюції та здійснює дистанційне вивчення ситуації в Криму, Місія ООН в Україні здійснює дистанційний моніторинг, Рада Європи теж ухвалює якісь рішення і намагається пробитися до Криму з візитом, Європейський Союз зберігає санкції».

«Другий формат – двосторонній, коли умовний [голова МЗС Росії Сергій] Лавров кудись приїжджає і йому на переговорах заявляють, що ніколи не визнають незаконної окупації Криму. А ми вважаємо, що потрібен якийсь креативний формат, де, як у нормандському форматі, відбувалася б розмова щодо Криму», – сказав Кулеба.

Він вважає, що Росія виступатиме проти таких ініціатив.

«Ми спокійно до цього ставимося, але вважаємо, що для початку нам потрібно визначитися, який саме формат ми хочемо, і навіть без Росії почати в ньому говорити. Тому що нам треба дискутувати, нам потрібна рефлексія щодо того, яким буде шлях до деокупації Криму», – заявив віцепрем’єр.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».