Кулеба підпише меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків для передачі в суд ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 22 травня під час брифінгу планує підписати меморандум у справі про захоплення українських моряків і кораблів біля берегів Криму, а потім цей документ буде переданий до Міжнародного трибуналу з морського права ООН. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Терміни подачі Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Згідно з розкладом, МЗС має подати документ до 24 травня.

Раніше в МЗС України заявили, що українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН з морського права під час захоплення та утримання українських військових суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу», а також 24 членів їх екіпажів. Моряків і кораблі Україні повернули восени 2019 року.