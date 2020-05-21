Зеленський призначив Єніна представником України у суді ООН щодо справ проти Росії

Президент Володимир Зеленський своїм указом уповноважив представляти Україну під час розгляду справ проти Росії у Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах, зокрема з морського права, заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна.

Як йдеться в тексті указу, Єнін представлятиме офіційний Київ у розгляді справ, що стосуються порушення Росією конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідації всіх форм расової дискримінації, прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських суден та членів їхніх екіпажів.

Повідомляється, що «заступником агента України» у цих справах призначено Всеволода Ченцова, посла України у Нідерландах.

Раніше позицію Києва в справі «Україна проти Росії» в Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права представляла Олена Зеркаль. Нещодавно колишня заступниця міністра закордонних справ очолила захист НАК «Нафтогаз України» в міжнародних арбітражах проти «Газпрому», а також у справах проти Росії.