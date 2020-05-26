Кулеба назвав політичним переслідуванням порушену Росією справу проти журналіста Муждабаєва

Міністтр закордонних справ україни Дмитро Кулеба назвав політичним переслідуванням порушену Росією справу проти заступника генерального директора телеканалу ATR, журналіста Айдера Муждабаєва.

«Політичне переслідування Айдера Муждабаєва свідчить: Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством за політичними мотивами. Це, зокрема, підриває справжні антитерористичні зусилля міжнародної спільноти та дискредитує їхній інструментарій», – написав Кулкба у твіттері.

22 травня заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив у твіттері, що проти нього у Росії порушили кримінальну справу за статтею про «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганду тероризму».

За словами Муждабаєва, кримінальне провадження відкрили за допис у фейсбуці про необхідність «рятувати Сенцова». У постанові, як вказує журналіст, він буцімто «закликав ловити російських агентів, приставляти автомати і вимагати у Путіна видати Сенцова в обмін на них». У Слідчому комітеті Росії публічно не коментували інформацію про справу проти Муждабаєва.