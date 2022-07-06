Кулеба повідомив про діалог із керівниками дипломатії США та Німеччини щодо зброї Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про переговори з керівниками дипломатії США та Німеччини.

«Говорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні міністерської зустрічі G20, на якій ми обидва поставимо в центр уваги російську агресію і запобігатимемо поширенню Росією брехні», – написав Кулеба у твітері.

Він також подякував США за військову допомогу для української армії.

«Ми скоординували кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США та інших партнерів», – зазначив міністр.

Також Кулеба каже, що мав розмову із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок – домовились продовжувати чинити тиск на Росію.

«Ми обоє погодилися тиснути на Росію. Я наголосив на гострій необхідності збільшення поставок в Україну німецьких самохідних гаубиць і РСЗВ», – розповів Кулеба.

Міністри, за його словами, також скоординували подальші кроки щодо розблокування експорту продовольства з України.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 відбудеться на Балі 8 липня. «Група двадцяти» об’єднує 19 країн, у цьому списку є і Росія.