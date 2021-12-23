Питання зовнішньої політики можуть і коментуватимуть різні уповноважені люди – Кулеба про указ Зеленського

Питання щодо зовнішньої політики можуть і коментуватимуть різні люди, уповноважені на це, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи указ президента Володимира Зеленського про першочергове право президента, прем’єра і голови МЗС виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України.

«Коментувати, виступати з роз’ясненнями щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента чи речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності», – написав Кулеба 22 грудня у фейсбуці.

Він пояснив, що цей указ про те, що «замість хаосу та самодіяльності у зовнішній політиці з боку неуповноважених органів та посадових осіб прийде цивілізований порядок та виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні відносини».

Кулеба каже: «Це не указ про те, хто що може коментувати», але додає, що якраз «на трьох осіб покладена відповідальність саме офіційних заяв від імені держави».

22 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин, зокрема регламентує перелік осіб з правом виступати із офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики.

«Встановити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати тільки президент України, прем’єр-міністр України та міністр закордонних справ України», – йдеться в указі.

Деякі аналітики виступили із критикою указу, вказуючи на те, що він обмежує право інших (окрім визначених трьох осіб в указі) висловлюватися на тему зовнішньої політики. Указ вийшов у День працівників дипломатичної служби України.