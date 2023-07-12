Помер письменник Мілан Кундера, автор «Нестерпної легкості буття»

У віці 94 років помер письменник чеського походження Мілан Кундера, автор всесвітньо відомого роману «Нестерпна легкість буття». Про це повідомило в середу Чеське телебачення і Моравська державна бібліотека. За повідомленнями, письменника не стало напередодні.
Кундера народився в чеському місті Брно, але емігрував до Франції в 1975 році. Після еміграції був позбавлений громадянства тодішньої Чехословаччини. Після Оксамитової революції він кілька разів приїздив на батьківщину, але заборонив перекладати чеською свої останні романи. З початку 1990-х писав французькою. На батьківщину після еміграції жити так і не повернувся. Хоча у 2019 році, через 40 років, Мілан Кундера відновив чеське громадянство.
Крім відомого роману «Нестерпна легкість буття», перу Кундери належать твори «Безсмертя», «Книга сміху та забуття», «Вальс на прощання» та інші.
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