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Помер письменник Мілан Кундера, автор «Нестерпної легкості буття»

Мілан Кундера (фото архівне)

У віці 94 років помер письменник чеського походження Мілан Кундера, автор всесвітньо відомого роману «Нестерпна легкість буття». Про це повідомило в середу Чеське телебачення і Моравська державна бібліотека. За повідомленнями, письменника не стало напередодні.

Кундера народився в чеському місті Брно, але емігрував до Франції в 1975 році. Після еміграції був позбавлений громадянства тодішньої Чехословаччини. Після Оксамитової революції він кілька разів приїздив на батьківщину, але заборонив перекладати чеською свої останні романи. З початку 1990-х писав французькою. На батьківщину після еміграції жити так і не повернувся. Хоча у 2019 році, через 40 років, Мілан Кундера відновив чеське громадянство.

Крім відомого роману «Нестерпна легкість буття», перу Кундери належать твори «Безсмертя», «Книга сміху та забуття», «Вальс на прощання» та інші.

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