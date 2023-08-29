ОГП: війська РФ вранці обстріляли Куп’янськ на Харківщині, є загиблий і поранений

Вранці російські війська обстріляли Куп’янськ на Харківщині – загинула людина, ще одна поранена, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



За даними слідства, 29 серпня близько 8:30 війська РФ з артилерії обстріляли Куп’янськ – зафіксовано влучання на територію харчового підприємства, загинув охоронець.



Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік.



У ОГП також додають, що внаслідок російського обстрілу Куп’янська, який стався близько 5:00 ранку, пошкоджено багатоквартирний будинок. Про постраждалих не повідомляється.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися. Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.

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В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.