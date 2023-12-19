Куп’янськ-Вузловий на Харківщині опинився під вогнем військ РФ – є поранена

Російські війська у вівторок обстріляли Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, повідомила обласна військова адміністрація у Telegram.

«Ворог завдав ударів з артилерії по цивільному населенню Куп’янського району. Внаслідок обстрілу в смт Куп’янськ-Вузловий отримала поранення 55-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

Куп’янськ-Вузловий українські військові деокупували восени минулого року.

За даними ОВА, напередодні ввечері в результаті російського обстрілу Куп’янська було пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

За даними Генштабу, минулої доби на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак армії РФ в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.