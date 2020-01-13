Верховний суд вирішив залучити до участі у справі про санкції для Курченка СБУ

Верховний суд України вирішив залучити Службу безпеки України до участі у справі щодо застосування персональних санкцій до бізнесмена Сергія Курченка.

«Таке рішення ухвалене в судовому засіданні сьогодні, 13 січня 2020 року, під час розгляду справи за позовом Сергія Курченка до президента України Петра Порошенка», – йдеться в повідомленні суду.

Повідомляється, що Верховний суд задовольнив клопотання представника відповідача, який просив залучити Службу безпеки України як третю особу, оскільки Рада Національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій саме за пропозицією СБУ.

Сторона Курченка просить визнати «протиправним/нечинним» указ про санкції.

Наступне судове засідання у справі призначили на 10 лютого, повідомила пресслужба суду.

Рішеннями судів в Україні на майно Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження, зокрема, у справі про створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010-2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств». За даними СБУ, Курченко переховується в Росії. Сергій Курченко, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, перебуває під санкціями ЄС.