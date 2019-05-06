«Справу Курченка» вивчає нова група прокурорів – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що справу про можливу причетність деяких посадових осіб до злочинів бізнесмена Сергія Курченка вивчає нова група прокурорів і слідчих. Про це він сказав на запитання кореспондента Радіо Свобода щодо оголошення підозр у справі прокурором Костянтином Куликом, серед яких зокрема екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін.

«Якщо ви хочете мою оцінку подій, які генерував прокурор Кулик, то я оцінюю це, як виключно політичні передвиборчі заяви, які не носять нічого спільного із юридичною діяльністю. Я неодноразово говорив з паном Куликом і моя позиція: якщо є достатні підстави оголошувати підозру будь-якому громадянинові України в рамках підслідності ГПУ, це право і обов’язок органів прокуратури. На жаль, пан Кулик порушив як технологію оголошення підозри, чому вона була знята з реєстру, за що він буде відповідати в дисциплінарному порядку, так і по суті, бо старший групи прокурорів пан Єнін так і не отримав жодних доказів злочинної діяльності ряду фігурантів – не всіх, але ряду», – заявив Луценко.

Він зазначив, що заступник Генпрокурора Євген Єнін написав заяву про відставку.

«На цей час він, як старший групи прокурорів, фактично втратив таку можливість, відповідно, я був змушений реорганізувати департамент і передати всі справи до головного слідчого управління і відповідного департаменту процесуального нагляду. Зараз нова група прокурорів і слідчих вичитає усі 1200 томів, і в разі, якщо там є докази, оголосить підозру будь-кому, в тому числі, ймовірно, і Ложкіну», – сказав Луценко.

Наприкінці березня Генеральна прокуратура спростовувала інформацію про повідомленні підозр колишньому голові Адміністрації президента Борису Ложкіну, заступнику голови Адміністрації Олексію Філатову і екс-голові Нацбанку Валерії Гонтаревій у причетності до злочинів бізнесмена Сергія Курченка. У ГПУ заявляли, що прокурор Кулик з порушеннями здійснив повідомлення про підозру у низці посадовців.

За даними ГПУ, збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є бізнесмен з оточення режиму колишнього президента-утікача Віктора Януковича Сергій Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень. За даними прокуратури, Курченко з лютого 2014 року переховується за межами України – в Росії.