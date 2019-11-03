Білорусь: у Куропатах силовики затримали кількох активістів

В урочищі Куропати, що у передмісті столиці Білорусі Мінська, 3 листопада, у день традиційної ходи «на Дзяди» до місця масових страт жертв політичних репресій сталінського режиму, правоохоронці затримали кількох активістів, повідомила Білоруська служба Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, йдеться про одного з активістів «Куропатської варти» Дмитра Казакевича, який зареєстрований кандидатом в депутати, а також про ще п’ятьох осіб, серед яких був і неповнолітній.

Активістів забрали у автозак після того, як вони намагалися пройти на територію ресторану, який розташований у Куропатах, і проти якого тривалий час протестують активісти.

Повідомляється, що охорона закладу не пропустила активістів, і виник конфлікт. Пізніше стало відомо, що на Казакевича склали адмінпротоколи за статтями про хуліганство і непокору співробітнику правоохоронного органу. Один з інших активістів повідомив, що при затриманні до них застосували силу. Підтвердження цієї інформації від білоруських силовиків немає.

3-го листопада в Мінську пройшла організована опозицією хода «на Дзяди», що традиційно проводиться «в пам’ять про предків». У ході взяли участь кілька сотень активістів. Вони проголошували гасла із засудженням репресій, закликали пам’ятати страчених сталінським режимом, а також звучали заклики проти «поглиблення інтеграції з Росією».

Урочище Куропати відоме як місце масових розстрілів і поховань жертв сталінізму. За підсумками першого в Білорусі слідства у 1988 році, число жертв сягало 30 тисяч людей. У середині 90-х, під час повторного слідства, масштаби зменшили до 7 тисяч. Площу місця розстрілів влада систематично «зменшує», хоча, за оцінками білоруських істориків і археологів, ця територія могла сягати 26 гектарів і на ній могли бути знищені від 40 до 300 тисяч невинних людей. Останніми десятиліттями в цьому місті активісти створювали народний меморіал із хрестів вздовж лісу неподалік мінської кільцевої дороги.

4 квітня 2019 року білоруська влада знесла у Куропатах близько 70 хрестів, поставлених у місцях розстрілів. На цей інцидент відреагували в Україні і Польщі.

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