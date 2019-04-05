МЗС Польщі відреагувало на події в білоруських Куропатах

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликав Білорусь гідно вшановувати жертв сталінських репресій після повідомлень про те, що в урочищі Куропати знесли близько 70 хрестів, присвячених жертвам.

«Держави повинні пам’ятати про смерті та жертви, у цьому випадку сталінського режиму», – цитує слова Чапутовича «Польське радіо».

Згідно з повідомленням, польські дипломати наразі з’ясовують обставини подій у Куропатах, а ймовірна незаконність таких дій, на думку Чапутовича, «буде поганим сигналом».

4 квітня в урочищі Куропати на околиці столиці Білорусі знесли близько 70 хрестів, присвячених розстріляним НКВС тисячам людей. Силовики затримали кількох активістів, які намагалися цьому завадити. У державному агентстві БЕЛТА заявили, що в Куропатах проходять планові роботи з благоустрою, монтуються огорожі, «видаляються незаконно встановлені споруди». В ініціативній групі «За порятунок меморіалу Куропати» заявили, що жодного громадського обговорення щодо знесення хрестів не було.

Нобелівська лауреат, білоруська письменниця Світлана Алексієвич заявила, що такими діями білоруська «влада перевіряє – «з’їсть» чи ні це громадянське суспільство».

Урочище Куропати відоме як місце масових розстрілів і поховань жертв сталінізму. За підсумками першого в Білорусі слідства у 1988 році, число жертв сягало 30 тисяч людей. У середині 90-х, під час повторного слідства, масштаби зменшили до 7 тисяч. Площу місця розстрілів влада систематично «зменшує», хоча, за оцінками білоруських істориків і археологів, ця територія могла сягати 26 гектарів і на ній могли бути знищені від 40 до 300 тисяч невинних людей. Останніми десятиліттями в цьому місті активісти створювали народний меморіал із хрестів вздовж лісу неподалік мінської кільцевої дороги.